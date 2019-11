Rick and Morty: nella première della quarta stagione Rick sa come sconfiggere la morte

Negli Stati Uniti ha debuttato settimana scorsa la quarta stagione di Rick and Morty, show animato che mescola horror e che nasce da una parodia animata di Ritorno al Futuro, celebre franchise cinematografico cult degli anni '80, con Michael J. Fox e Christopher Lloyd. Rick and Morty è stato creato da Justin Roiland e Dan Harmon.

Nella première viene menzionata la leggendaria Operazione Phoenix di Rick, citata per la prima volta nel settimo episodio della seconda stagione. Il nuovo episodio invece rivela come questa operazione avrebbe funzionato e come Rick l'abbia usata per vincere la morte.

Nell'episodio Morty uccide accidentalmente Rick mentre sono in volo sulla navicella. Rick, non avendo la cintura di sicurezza, vola sfondando il parabrezza e impalandosi su una roccia appuntita. Dopo la sua morte appare un ologramma di Rick che guida Morty nei primi passi dell'Operazione Phoenix. Morty deve prendere un campione del tessuto di Rick e inserirlo nel 'compilatore del clone'. Da lì la coscienza di Rick verrebbe in teoria caricata nel nuovo clone.



Tuttavia Rick ha distrutto i cloni di sé stesso dopo l'episodio quattro della prima stagione e la coscienza di Rick si ricarica in un clone di un universo alternativo poiché non esistono cloni del suo corpo nell'universo principale.

Di conseguenza Rick deve navigare in universi diversi, uccidendosi per rinascere su terre alternative.

Poi Rick riesce a tornare nell'universo principale e a tornare nel suo corpo normale, senza chiarire se Rick consideri l'Operazione come un fallimento.

La quarta stagione di Rick and Morty sarà composta da dieci episodi. C'è un grande cambiamento dello status quo nel primo episodio di Rick and Morty 4 e tornerà anche uno storico personaggio.