Rick and Morty ora prende in giro anche i reality di Warner Bros.

Rick and Morty ha preso di mira la sua casa madre Warner Bros. Discovery durante il nuovo episodio trasmesso domenica sera. Mentre si trovavano su un pianeta il cui cuore pulsante era composto da suicidio e depressione, li sentiamo dire che è come se "l'intero pianeta fosse stato comprato da Discovery", alludendo alla recente fusione economica.

Come tutti gli episodi di Rick and Morty, anche "That's Amorte" della settima stagione richiede qualche spiegazione. L'episodio si apre con Rick (Ian Cardoni) che serve alla sua famiglia dei deliziosi spaghetti come parte di una nuova tradizione settimanale. Ma poiché questa è una serie su uno scienziato pazzo super geniale e nichilista, gli spaghetti non possono essere quello che sembrano. Vengono infatti da un pianeta in cui le interiora delle persone si trasformano in spaghetti dopo la loro morte per suicidio.

Una volta che Morty (Harry Belden) ha cercato di rimediare agli errori etici del nonno, l'episodio è davvero sfuggito di mano. Poco dopo che Morty è venuto a conoscenza della fonte della cena, il "Mondo degli Spaghetti" si è trasformato in un covo di depressione, mentre i leader mondiali cercavano di incoraggiare i cittadini a porre fine alle loro vite in nome del profitto derivante dalle loro morti.

A un certo punto, Rick fa fare a Morty un tour di questo nuovo e molto più cupo mondo, che ha sostituito i guardrail dei ponti con scolapasta, permette ai terapeuti terribili di riottenere la licenza gratuitamente e ha in qualche modo tinto il suo sole di "grigio istituzionale".

"Oh e per la TV, un reality da parete a parete, ma non di quelli buoni", dice a un tratto Rick al nipote. "È come se l'intero pianeta fosse stato comprato da Discovery". Subito dopo Morty dice: "Gesù Cristo, è deprimente". "È sicuramente quello che vogliono ottenere", ha risposto Rick.

Rick and Morty non è nuovo a prese di posizione nei confronti di Warner Bros. Discovery. Ad esempio, nell'episodio della sesta stagione "Full Meta Jackrick", Rick temeva che le "radiazioni meta" dell'episodio avrebbero danneggiato il duo. Il debutto di Rick and Morty 7 non è stato dei migliori, in quanto la stagione ha un punteggio molto basso su Rotten Tomatoes se paragonata alle precedenti.

Ad accentuare questo calo, probabilmente, anche il cambio di doppiatori di Rick e Morty dopo l'allontanamento di Justin Roiland.

Tuttavia, l'irriverenza dello show è rimasta intatta, come dimostrano i dialoghi di questi episodi.