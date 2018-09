Rick and Morty presentatori sul palco degli Emmy Award 2018! Il video

Dopo la vittoria ai Creative Arts Emmy di una settimana fa, gli amatissimi e irriverenti Rick and Morty hanno ricevuto anche uno spazio nella cerimonia di premiazione degli Emmy Award, gli Oscar della TV, diventando per un minuto i presentatori di una delle varie categoria, ovviamente facendosi riconoscere.

Li vediamo sbucare sullo schermo da un portale spazio temporale, in smoking, elegantissimi. Sono stati "chiamati" a premiare sul palco il Miglior Reality, e a tal proposito inizia subito Morty, che entusiasta dice: "Nessuno conosce la realtà meglio di noi, perché nessuno come noi ha visitato realtà differenti, vero Rick?".



Al che il Nonno non ci sta: "Scusa Rick, basta fare il prompter. Cos'è, volete un premio per i reality? Eccovi la realtà sul vostro premio", al che tira fuori un esserino abbastanza ripugnante e strano che sembra vestito da robin, con la faccia di un pesce e alato: "Questo è un Emmy vivente. Lo vedete prima che venga bloccato in una posa celebrativa e ricoperto di oro fuso". Aggiunge anche che è capace di grandi emozioni e si scopre che tifa per Atlanta. Ovviamente è esilarante.



Lo scorso maggio, Adult Swim ha rinnovato Rick and Morty per ben 70 episodi, in un gigantesco accordo pluriennale da più stagione, probabilmente 7. I sodali e folli Dan Harmon e Justin Roiland, creatori dello show, stanno attualmente lavorando attivamente allo sviluppo della quarta stagione, che ricordiamo in originale vedrà lo stesso Roiland doppiare i due protagonisti, Rick and Morty, oltre che l'impegno dei due alla scrittura di vari episodi e alla supervisione generale dell'intero progetto, di cui sono i geniali e brillanti creatori.