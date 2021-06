Rick and Morty, ecco i primi dettagli della première della stagione 5!

Dopo tanta attesa negli USA ha debuttato la quinta stagione di Rick and Morty, che andrà in onda per tutta l'estate con i nuovi dieci episodi. E pare che le cose siano iniziate alla grande, visto che la première introduce una parte fondamentale della storia di Rick. Al centro della situazione pare esserci la sua nemesi.

Non proseguite nella lettura della news nel caso non vogliate spoiler sulla stagione 5 di Rick and Morty.



Aldilà di quello che accadrà a Rick dalla première si evince che qualcosa di significativo accadrà ad ognuno dei componenti della famiglia Smith, a causa proprio della presenza della nemesi di Rick, Mr. Nimbus.

Ecco alcune delle cose che vengono mostrate di rilevante nella première di Rick and Morty 5. Scoprite le emoji dedicate a Rick and Morty 5, uscite proprio in occasione della première.



Rick e Morty, gravemente feriti, si stanno facendo strada attraverso uno spazio interdimensionale mentre scappano da un mostro orribile, e Rick sta perdendo ogni speranza. Morty cerca di prendere in mano la situazione, ma molto presto il loro mezzo spaziale inizia a rompersi. Quando stanno per schiantarsi, Morty decide di utilizzare i loro ultimi momenti per chiamare Jessica e dirle quello che prova per lei.

Il sentimento reciproco di Jessica e ciò basta per farli schiantare nell'oceano, luogo che Rick odia proprio a causa della sua nemesi, Mr. Nimbus. Nel frattempo Beth e Jerry sono in terapia di coppia e dichiarano di essere aperti a nuove esperienze sessuali.

Mr. Nimbus arriva a casa Smith e provoca soltanto caos, soprattutto dopo l'arrivo di Jessica. Riuscirà Rick a sconfiggere la sua nemesi prima che prenda il sopravvento?

