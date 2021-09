Rick and Morty, il produttore sul futuro della serie: 'Daremo alla trama più continuità'

Si è conclusa la stagione 5 di Rick and Morty, con un finale che ha rivelato un tragico retroscena su Rick. Gli sceneggiatori sono già al lavoro sulle prossime stagioni dello show, e il produttore Scott Marder ha anticipato alcuni aspetti di quello che ci riserverà il futuro.

Fino a questo momento, Rick and Morty si è sempre dimostrata una serie che non fa troppo affidamento sul concetto di continuità: molti episodi sono slegati dal contesto, sembrano più degli stand-alone che funzionano di per sé stessi, e solo la seconda metà della quinta stagione ha in qualche modo approfondito il passato di alcuni dei personaggi. Le cose, a quanto pare, sono destinate a cambiare.

Intervenuto al podcast Interdimensional RSS, Scott Marder, produttore e showrunner della serie in onda su Adult Swim, ha parlato dell'evoluzione di Rick and Morty, anticipando che il nuovo approccio continuerà nelle stagioni 6 e 7.

"In questo momento siamo verso la fine della scrittura della stagione 7. Abbiamo davvero fatto muovere lo show, e noi stessi, prima che la quinta stagione andasse in onda, pensavamo: Sarebbe divertente dare alle cose un po' più di continuità, fare in modo che non sembrino così autonome" ha spiegato lo showrunner, che ha raccontato anche il finale di puntata più straziante di Rick and Morty 5. "In genere capitava di pensare: Sì, gli episodi sono divertenti, ma vogliamo che sembri che A è uguale a B e che tutto sia in qualche modo in movimento."

Nel futuro di Rick and Morty, così, ci saranno più episodi che "si relazionano l'uno con l'altro, e non ignorano le cose del passato."