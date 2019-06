Rick and Morty, la proiezione di un episodio della quarta stagione all'Adult Swim Festival

Dopo l'annuncio ufficiale del ritorno di Rick & Morty su Adult Swim questo novembre, arriva anche la notizia che durante la seconda edizione dell'Adult Swim Festival verrà presentato in anteprima un episodio della quarta stagione dello show.

L'Adult Swim Festival si terrà a Los Angeles nelle giornate di venerdì 15 novembre e sabato 16 novembre 2019, con la proiezione dell'inedito episodio programmata per il secondo giorno.

Il festival, descritto come "un'esperienza unica e a 360°", includerà tra i suoi eventi anche un incontro con Genndy Tartakovsky, varie attrazioni, tra cui anche quella di Robot Chicken (Robot Chicken Intergalatic Power Summit, Squidbillies 10 Man Bunkhouse Stampede), numerosi ospiti, panel, meet and greet, giochi, merchandise e molto altro.

Nella settantesima edizione dei Creative Arts Emmys, Rick & Morty era riuscito a portare a casa la statuetta per il miglior programma animato. Non c'è quindi da stupirsi se la serie, oltre a essere divenuta un vero e proprio must see (e must have, visto anche il nuovo merchandise e la miniserie a fumetti in arrivo), è una tra le più attese della prossima stagione televisiva.

Ma se la quarta stagione dello show non ha ancora fatto il suo debutto, il suo creatore, Dan Harmond sta già pensando alla quinta.