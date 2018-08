Rick and Morty, un promo anime per l'attesissima quarta stagione. Annuncio imminente?

Lo scorso maggio, Adult Swim ha annunciato di aver rinnovato l'amatissima e seguitissima serie animata Rick and Morty per ben 70 episodi, andando oltre l'annuncio di una semplice quarta stagione e promettendo invece un arco totale (almeno si presume) di 10 stagioni da 10 episodi l'una, senza rinvii annuali o spauracchi di una cancellazione.

I sodali e folli Dan Harmon e Justin Roiland stanno attualmente lavorando attivamente allo sviluppo della nuova stagione, che ricordiamo in originale vedrà lo stesso Roiland doppiare i due protagonisti, Rick and Morty, oltre che l'impegno dei due alla scrittura di vari episodi e alla supervisione generale dell'intero progetto, di cui sono i geniali e brillanti creatori.



In attesa di ammirare quindi un primo trailer ufficiale o avere almeno una data per la premiere della quarta stagione (ricordiamo che gli episodi escono a cadenza settimanale su Adult Swim), in questi giorni i social di Rick and Morty si sono aggiornati con un interessante promo che mostra i due protagonisti in stile anime e tanti altri personaggi re-immaginati come Squanchy o Rebecca.



Come ci ricorda poi Comicbookmovies, sia Dan Harmon che Justin Roiland hanno recentemente promesso "un imminente annuncio" riguardante la quarta stagione di Rick and Morty, che speriamo a questo punto sia proprio la data ufficiale della premiere, magari accompagnata addirittura da un trailer.



Un Wubba Lubba Dub Dub a tutti!