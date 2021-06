Rick and Morty: nel prossimo episodio un crossover con lo Studio Ghibli, il trailer!

Adult Swim ha confezionato e condiviso per lo streaming un nuovo promo realizzato per il riorrno di Rick and Morty con la quinta stagione della serie e per l'occasione possiamo quindi assistere a un crossover tra i personaggi della serie e quelli del celebre Il mio vicino Totoro, classico d'animazione dello Studio Ghibli di Hayao Miyazaki.

Il filmato è stato realizzato da Adult Swim e mandato in onda dal network in occasione del ritorno di Rick and Morty in programmazione (ieri sera è andato in onda il secondo episodio della quinta stagione). In questa quinta stagione ci saranno dei cambiamenti mai visti prima nella serie con i personaggi che affronteranno una crescita personale e con episodi più collegati tra loro da una trama orizzontale a discapito di quelli maggiormente autoconclusivi. Questa quinta stagione consisterà nuovamente di dieci episodi e pare che fortunatamente non verrà divisa in due blocchi da cinque episodi come avvenuto con la precedente stagione.

In una recente intervista, il co-creatore dello show Dan Harmon ha spiegato perché i nuovi episodi di Rick and Morty saranno diversi da quelli visti in passato: "La domanda principale è: i personaggi crescono e cambiano? Io sono sempre stato contrario a quel pulsante che resetta tutto togliendo dal tavolo la consapevolezza del presente per questi personaggi. Come la differenza che c'è tra la carne cotta e quella semplicemente affumicata. Bisogna lasciare che le cose cambino e si evolvano. Così, Morty si sta lentamente stancando delle diavolerie di Rick. Come dovrebbe essere. Non vorremmo guardarlo svegliarsi ogni giorno e sentirgli dire: 'Mi chiedo cosa ha in serbo per me oggi il mio amorevole nonno".

Il terzo episodio della quinta stagione di Rick and Morty è atteso per domenica prossima, la stagione arriverà in Italia prossimamente grazie a Netflix.