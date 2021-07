Rick and Morty: nel prossimo episodio una parodia del Mistero dei Templari, il trailer!

Adult Swim ha diffuso in streaming un nuovo promo ufficiale dedicato al sesto episodio della quinta stagione di Rick and Morty attualmente in onda negli Stati Uniti e prossimamente in arrivo su Netflix nel nostro paese. Stando a quanto possiamo vedere da queste prime immagini, l'episodio sarà una sorta di parodia del franchise di Natural Treasure.

Per chi non lo ricordasse, stiamo parlando dei due film prodotti dalla Disney e interpretati da Nicolas Cage e che si focalizzavano sulla ricerca dei tesori nazionali considerati leggendari, come nel primo Il Mistero dei Templari e nel successivo Il Mistero delle Pagine Perdute. Nel video vediamo gli inseparabili Rick e Morty tentare di trafugare la Costituzione degli Stati Uniti prima che Morty commetta un errore per il solito disastro: con un colpo di cannone disintegra la Statua della Libertà per rivelare al suo interno un gigantesco robot distruttore. "Mai fidarsi dei francesi" è la pronta riposta di un rassegnato Rick.

Il titolo dell'episodio è Rick & Morty's Thanksploitation Spectacular e continuerà l'avventura del duo dopo quanto accaduto nel quinto episodio della stagione di cui vi avevamo fatto un riepilogo nella giornata di ieri.

Se vi siete persi la narrazione della stagione precedente, potete recuperare la nostra recensione della quarta stagione di Rick and Morty! La quinta stagione di Rick and Morty è attualmente ancora inedita in Italia e dovrebbe arrivare prossimamente sulla piattaforma Netflix come le precedenti. Negli Stati Uniti, invece, procede spedita la programmazione della stagione finora ricca di sorprese e rivelazioni.

Recentemente lo sceneggiatore della serie ha confessato il suo interesse per un eventuale film di Rick and Morty diretto da Zack Snyder.