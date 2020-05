Rick and Morty, i protagonisti diventano invisibili nella preview dell'ultimo episodio

Manca un solo episodio alla fine della quarta stagione di Rick and Morty, che come sappiamo è stata divisa da Adult Swim in due tronconi e che dovrebbe arrivare prossimamente anche su Netflix. Il finale di stagione è previsto per domenica prossima e si intitola Star Mort: Rickturn of the Jerry.

Un'anteprima dell'episodio è stata mandata in onda da Adult Swim al termine della penultima puntata, che conteneva tra l'altro una parodia di Guardiani della Galassia vol 2. Nelle immagini si vede la famiglia riunita intorno alla tavola a discutere, con Rick che approfitta dell'occasione per dare una dimostrazione della sua cintura dell'invisibilità.

Dopo il finale della quarta stagione di Rick and Morty, non è ancora chiaro quanto bisognerà aspettare prima dell'arrivo della quinta. L'attesa non dovrebbe essere lunga come quella per la stagione attualmente in onda, ma storicamente la serie ha sempre avuto difficoltà sulle tempistiche di pubblicazione. Recentemente Justin Roiland, co-creatore dello show e doppiatore di Rick Sanchez, ha parlato della possibilità di pubblicare un episodio al mese, per consentire agli autori di lavorare senza fretta. L'idea potrebbe non piacere troppo ai fan di Rick and Morty, ma sarebbe in ogni caso meglio che aspettare quasi due anni per vedere le nuove avventure dei loro beniamini.