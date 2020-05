Rick and Morty, la provocazione del creatore: e se fosse pubblicato un episodio al mese?

Uno dei problemi più sentiti dai fan di Rick and Morty è quello relativo all'irregolarità nelle uscite degli episodi dello show. L'attesa tra una stagione e l'altra è stata spesso molto lunga, e quella attuale, la quarta, è stata anche suddivisa in due parti. Justin Roiland, co-creatore della serie animata, potrebbe avere un'idea risolutiva.

Intervistato recentemente da Film, Roiland ha lanciato una proposta che suona più come una provocazione: quella di pubblicare un singolo episodio di Rick and Morty una volta al mese. Questo consentirebbe alla serie di andare avanti per tutto l'anno, e darebbe al team di produzione tempo sufficiente per completare senza fretta ogni episodio. In più, darebbe finalmente ai fan la certezza di un appuntamento fisso.

"Ho pensato che potremmo rilasciare un episodio al mese, proprio per renderlo un grande evento" ha spiegato. "Mi piace l'idea di pensare fuori dagli schemi. Se fai un episodio al mese, lo show resta vivo tutto l'anno e c'è tutto il tempo per realizzarli come si deve. Non dico che succederà così, ma ho comunque sollevato la questione. Questo mi porta al punto di dire che non ho idea di quale sarà il piano per la stagione 5. Ma sono sicuro che prenderemo la decisione giusta, qualunque essa sia."

La stagione 4 di Rick and Morty, dopo la prima parteuscita alla fine del 2019, continua adesso con gli episodi in onda ogni domenica su Adult Swim, che approderanno poi su Netflix. "Sono contento di questa divisione perché cerco sempre qualcosa di alternativo allo standard attuale, che è per lo più quello del binge watching" ha continuato Justin Roiland. "Così vanno le cose oggi, ma non è come un appuntamento televisivo."

Recentemente in Rick and Morty abbiamo visto un omaggio ai Simpson e un Easter Egg su South Park.