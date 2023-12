Rick and Morty, qual è il futuro della serie? Parlano gli showrunner

Cosa dobbiamo aspettarci da Rick and Morty dopo la settima stagione?Alcuni membri del cast e della crew hanno parlato del futuro della serie con Collider: tra questi hanno rilasciato alcune dichiarazioni importanti lo showrunner e produttore esecutivo Scott Marder, Spencer Grammer (la voce di Summer) e Ian Cardoni, la nuova voce di Rick Sanchez.

Nell'intervista si è parlato di quella cover della canzone degli Oasis "Live Forever" e del perchè fosse la scelta musicale perfetta per il quarto episodio, dei rituali pre-doppiaggio di Ian Cardoni e della relazione tra Summer e Rick. Grammer ha parlato dell'evoluzione del rapporto tra Summer e Rick e del momento di vulnerabilità condiviso dai due, e ha lodato il contributo portato da Carboni, necessario per l'evoluzione di Rick: "Penso che quest'anno il personaggio di Rick sia cresciuto immensamente, ed è stato davvero adorabile avere Ian come voce, perchè penso abbia portato così tanta tenerezza in Rick che era davvero necessaria per la direzione che sta prendendo il personaggio, era necessaria".

"Di certo le scelte che lui [Rick] fa verso la fine sono indicative di quello che stiamo pensando di fare col la scrittura. Lui dovrà continuare ad andare avanti. Ha già fatto delle scelte che non erano di continuare a inseguirla lungo la sua caduta verso il basso. Quindi, per quanto sia una tentazione e per quanto sembri tutto incredbile, ora è con la famiglia che ha scelto, e deve continuare a muoversi verso una direzione positiva" ha dichiarato Marder in merito al destino del personaggio di Rick nelle stagioni successive (qui le prime anticipazioni dalle stagioni 8 e 9).

Sulla scelta della cover degli Oasis: "La scrittrice, Heather Anne Campbell, è ossessionata con gli OAsis. È la sua band numero uno. Quella canzone era nella sua bozza. I nostri episodi cambiano un milione di volte prima che arrivino a voi - sono proprio come un prisma di quello che erano all'inizio- ma quella sequenza in particolare non è quasi mai cambiata dalla prima bozza. L'unica cosa che è cambiata internamente è che era inizialmente la canzone degli Oasis ma, in base al nostrobudget per la musica, abbiamo dovuto renderla una cover così ci saremmo potuti permettere tipo i White Stripes in un'altra scena. Abbiamo trovato quell'artista e ho pensato che quella cover fosse una versione molto cool".

Qui la spiegazione del finale della settima stagione di Rick and Morty.