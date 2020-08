Rick and Morty: quando esce la quinta stagione della serie animata?

Rick and Morty potrebbe aggiudicarsi un Emmy come miglior serie animata, ma il vero premio per i fan sarà l'arrivo di una nuova stagione, piena di esilaranti gag e avventure fuori di testa.

Ora che la quarta stagione è completa su Netflix, sono infatti in molti a chiedersi quando potranno proseguire la visione. Purtroppo, la serie è famosa per essersi fatta desiderare a lungo tra una stagione e l'altra, anche se possiamo rallegrarci sapendo che i nuovi episodi sono già in lavorazione.

La pandemia ha senz'altro rallentato le cose, tanto che per concludere i lavori sulla quarta i doppiatori hanno dovuto attrezzarsi per conto proprio all'interno delle loro abitazioni, come rivelato da Sarah Chalke. Le ultime notizie al riguardo segnalavano come la fase di scrittura stesse comunque procedendo, anche se nessun attore aveva ancora ricevuto il copione.

Ad essere molto ottimisti, la quinta stagione potrebbe debuttare già nell'autunno 2020. Come successo con la quarta, le cinque puntate iniziali potrebbero essere prodotte per prime, ultimate e distribuite, e gli autori potrebbero concentrarsi in un secondo momento sulla parte finale (che a quel punto uscirebbe nel 2021). Ancora non ci sono certezze in merito, ed è anche plausibile che la produzione voglia prendersi tutto il tempo necessario, vista l'emergenza sanitaria negli USA. In questo caso potremmo ipotizzare una release unica nei primi mesi del 2021.

Difficilmente si andrà oltre quel periodo, visto che Dan Harmon è già a lavoro sulla stagione 6. In attesa di novità, e per saperne di più a livello di trama, vi rimandiamo al finale di Rick and Morty 4.