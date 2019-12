Rick and Morty: la quarta stagione in Italia dal 22 dicembre su Netflix!

La divisione italiana di Netflix ha diffuso in streaming un trailer sottotitolato della quarta stagione di Rick and Morty dove tra l'altro viene rivelato quando la stagione verrà condivisa sulla piattaforma digitale: 22 dicembre 2019.

"E' tutto un casino" commenta la voce in sottofondo al trailer, in cui rivediamo le scene più esilaranti che andranno a comporre questa prima trance della quarta stagione, che come noto sarà composta da dieci episodi, di cui i primi cinque sono già approdati sulla rete Adult Swim che produce la serie.

Nel corso di questi nuovi episodi sono state molte le chicche riservate agli appassionati della serie e al pubblico più in generale, come la citazione a un classico Disney degli anni '80, ovvero Oliver & Company del 1988. Oppure come le numerose guest star che hanno prestato la loro voce per questa quarta stagione, come Taika Waititi o ancora Matthew Broderick e Liam Cunningham, star di Game of Thrones.

Spencer Grammer, la doppiatrice di Summer ha spiegato che le registrazioni degli episodi sono state fatte un anno fa. "Ho registrato l'esordio stagionale più di un anno fa", ha raccontato Grammer a ComicBook.com. "Non mi ricordavo cosa fosse. Ero del tipo 'oh si, quest'episodio'. Era molto divertente. Però la parte con le api, quella è nuova. L'hanno aggiunta tre o quattro settimane fa".

A parte qualche correzione in corso d'opera, dunque, gran parte del doppiaggio viene fatta in anticipo. "Come ho detto in passato, dato che è sempre stato così, ogni due anni registriamo e poi ci vuole un anno per animare. Ho iniziato lo show nove anni fa, quando ho registrato il pilota. Nel mio mondo, stiamo procedendo secondo programma. Ma penso che le cose inizieranno a cambiare ora. Finiremo gli episodi più in fretta e se tutto va bene, presto avrete i prossimi cinque".

I restanti cinque episodi della quarta stagione usciranno nel corso del 2020 e al momento non c'è una data ufficiale. Non ci resta quindi che attendere ancora una decina di giorni per poter gustare anche noi questi nuovi episodi.