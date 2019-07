Rick and Morty: nella quarta stagione ci saranno quattro new entry

Quando Rick and Morty tornerà con la tanto attesa quarta stagione il prossimo mese di novembre, i fan troveranno alcune novità nello show con lo scienziato preferito del piccolo schermo e il suo adorato e nevrotico nipotino. Nei dieci nuovi episodi saranno incluse le voci di quattro new entry d'eccezione molto riconoscibili.

"Abbiamo Paul Giamatti, è uno scoop caldo" ha affermato il creatore Justin Roiland insieme al co-creatore Dan Harmon a Entertainment Weekly "Abbiamo Sam Neill, Taika Waititi con una voce e Kathleen Turner".

Alla domanda sulla possibilità che Sam Neill improvvisi Event Horizon, Jurassic Park o niente, Roiland ha risposto 'niente':"Proviene dalla stessa specie del personaggio di Taika, e volevamo un sapore Kiwi per la loro specie".



Per quanto riguarda le storie che ci si può aspettare di vedere nella quarta stagione, Justin Roiland ha dichiarato:"Abbiamo materiale serial su cui fare il check-in ed è pieno di episodi forti. I fan dello show vorranno vederli in ordine".

E la conclusione di Rick and Morty quando sarà? Roiland e Harmon sono sicuri:"Pensiamo sia troppo presto per dirlo. Potrai sentire che durerà anche 30 stagioni, abbiamo personaggi che non invecchiano mai come per I Simpson. C'è così tanto materiale".

Rick and Morty è una serie animata considerata cosmic horror che trae origine da una parodia animata de Ritorno al futuro. Un primo sguardo alla quarta stagione è stato già svelato nei giorni scorsi, per un ciclo che sarà composto da dieci episodi.