Rick and Morty, nella quinta stagione potrebbe esserci più spazio per Jessica

Nei giorni scorsi abbiamo finalmente visto il trailer della stagione 5 di Rick and Morty, che arriverà su Adult Swim dal prossimo 20 giugno. Guardando le prime immagini i fan iniziano già a ipotizzare le trame e i temi dei nuovi episodi, e i personaggi che potrebbero essere più approfonditi.

Uno di questi potrebbe essere Jessica, la ragazza per cui Morty ha una cotta, che nelle scorse stagioni ha avuto sempre più spazio: la sua importanza nella quinta stagione di Rick and Morty potrebbe essere ancora maggiore.

Guardando il trailer, per esempio, la si può vedere in un'inquadratura dove, insieme a Morty, è circondata da robot. Questo potrebbe indicare un episodio incentrato su una loro avventura; in un altro frame Jessica spunta poi da dietro un angolo, ma l'indizio principale è un altro e risale a diversi mesi fa.

La scorsa estate, infatti, nelle prime immagini mostrate della nuova stagione, Morty chiama Jessica e le chiede un appuntamento. Questo potrebbe mettere in moto una serie di dinamiche che si ripercuoteranno per tutta la stagione, e magari anche nelle successive: sappiamo per esempio che gli sceneggiatori stanno già lavorando alla stagione 7 di Rick and Morty.

Staremo a vedere. Di sicuro le aspettative dei fan di una delle serie animate più apprezzate degli ultimi anni sono già piuttosto alte.