Rick and Morty, ecco il racconto di una scena tagliata che i fan vorrebbero rivedere!

Rick e Morty sono protagonisti di una scena tagliata, il cui script nelle ultime ore è comparso sui social e i fan vorrebbero inclusa nelle stagioni future dello show. Dopo la conclusione della stagione 5, il team produttivo è già al lavoro per le stagioni 6 e 7 e con un centinaio di episodi all'orizzonte le possibilità sono molteplici.

Ciò significa, d'altro canto, che molte altre scene verranno tagliate e non inserite nel montaggio finale. Rick and Morty nasce ispirandosi anche a Ritorno al futuro e Christopher Lloyd in Rick and Morty vi ha partecipato grazie ad una scena live action al fianco di Jaeden Martell nel ruolo di Morty.

Per quanto riguarda le scene tagliate, una sequenza in particolare è sponsorizzata dagli appassionati della serie animata. Si tratta di una scena tagliata della stagione 3, episodio 8, dal titolo 'Morty's Mindblowers'; nella foto della sceneggiatura si legge che Morty ne combina talmente tante da costringere Rick a cancellare la sua mente per alleviare la sua coscienza.

La coppia si dirige infine verso la spiaggia di un pianeta nel quale gli abitanti non conoscono la gratitudine. In base a quanto si legge nella sceneggiatura, Rick e Morty si stanno rilassando in un resort quando il nipote manda tutto all'aria ringraziando uno dei camerieri, convincendoli a rivalutare la loro autostima sul lavoro.

Una sequenza che potremmo vedere nelle prossime stagioni. Nel frattempo non è ancora chiaro quando potremo rivedere Rick and Morty, con i nuovi episodi della stagione 6.



In Italia Rick and Morty 5 su Netflix verrà distribuita dal 22 ottobre.