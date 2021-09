Rick and Morty: Robert Downey Jr. e Tom Holland nel poster live-action creato dai fan

Dopo aver effettivamente visto le incarnazioni in live-action di Rick and Morty negli ultimi spot ufficiali della serie Adult Swim, i fan della serie si sono sbizzarriti nel creare altre versioni in live-action dei due protagonisti, stavolta utilizzando i volti delle due super star dei Marvel Studios, ovvero di Robert Downey Jr. e di Tom Holland.

Dopo aver visto gli spot di Rick and Morty con Christopher Lloyd e Jaeden Martell i fan hanno immaginato che nelle parti dei due protagonisti della serie ci potrebbero stare anche due volti noti ai fan Marvel come Robert Downey Jr. e Tom Holland, rispettivamente Tony Stark/Iron Man e Peter Parker/Spider-Man nell'MCU. Il loro rapporto di mentore e allievo è stato quindi sfruttato dai fan di Rick and Morty per sostituire i volti dei protagonisti in questa nuovissima fan art che trovate immediatamente alla fine di questa news.

Il "vero" Rick invece, Christopher Lloyd ha parlato del suo coinvolgimento per gli spot della serie animata e della sua conoscenza dello show in una recente intervista: "Non la seguo da vicino, ma ho visto alcuni episodi e devo dirvelo, penso che sia molto divertente. So che è una specie di parodia di Doc e Marty" ha dichiarato Lloyd al Phoenix New Times, prima di aprire ad una sua comparsa nella serie: "Mi piacerebbe, ovviamente. Penso che sia davvero divertente".

Intanto la quinta stagione di Rick and Morty è stata un successo in termini di ascolti; si è infatti confermata di gran lunga come il titolo di punta del network Adult Swim, con i due episodi conclusivi della stagione 5 che hanno raggiunto un numero di spettatori pari quasi al doppio della media di Adult Swim.

Se volete scoprire i dettagli sul finale di Rick and Morty vi rimandiamo alla nostra news dedicata.