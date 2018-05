Rick and Morty sarà distribuita in Home Video da Eagle Pictures e Turner

"La Eagle Pictures e Turner, società del Gruppo Time Warner che detiene i diritti di alcuni tra i più noti prodotti di entertainment a livello mondiale, hanno siglato un accordo per la distribuzione Home Video delle celebri serie Rick and Morty, Robot Chicken, Good Behavior e 4 Blocks."

Vincitrice di 2 premi agli Annie Awards 2018, la serie animata Rick and Morty racconta le bizzarre avventure intergalattiche di Rick Sanchez, uno scienziato geniale e pazzo, e di suo nipote Morty, un adolescente buono e impacciato.

Serie numero 1 tra i millennials, Rick and Morty - in Italia lanciata da Netflix - è un vero e proprio “show dei record”, tra i più conosciuti e amati di Adult Swim, il blocco notturno di Cartoon Network US che propone serie TV caratterizzate da un intrattenimento virale e audace.

"Dal momento del suo lancio negli Stati Uniti, Rick and Morty è diventato un fenomeno virale in tutto il mondo, confermandosi una delle serie più seguite degli ultimi anni.

Tra le prossime uscite home video anche la serie TNT Good Behavior, tratta dai romanzi di Blake Crouch: un thriller seducente che racconta la storia di una ladra e artista della truffa, Letty Dobesh, interpretata dalla star di Downton Abbey Michelle Dockery.

In arrivo anche la mini serie televisiva 4 Blocks, appassionante gangster drama tedesco prodotto da TNT Serie. Presentata in anteprima alla Berlinale 2017 e vincitrice di numerosi riconoscimenti, lo show segue le vicende di un clan arabo che vive nel quartiere Neukölln, uno dei distretti più multietnici di Berlino.

Il primo titolo distribuito sarà Robot Chicken: Star Wars Special Edition, disponibile a partire dal 7 giugno in formato DVD.

Vincitrice di quattro Primetime Emmy Award, Robot Chicken è una serie tv in stop-motion, creata da Seth Green e Matthew Senreich per Adult Swim. Per la prima volta in Italia saranno disponibili in un unico cofanetto i 3 episodi speciali dedicati alla delirante parodia della celebre saga ideata da George Lucas."