Rick and Morty: ecco lo schizzo iniziale del corto Samurai & Shogun

I fan di Rick and Morty hanno avuto una grandissima sorpresa quando si sono visti distribuire il corto Samurai & Shogun, ispirato a Lone Wolf & Cub, e adesso il regista proprio del segmento animato ha diffuso alcuni dietro le quinte della realizzazione del progetto, mostrando degli schizzi iniziali e delle bozze piuttosto affascinanti.

L'apprezzato cortometraggio è stato incluso nell'edizione in Blu-Ray e DVD della quarta stagione di Rick and Morty, giunta in possesso degli store commerciali statunitensi lo scorso 22 settembre e per celebrarne l'uscita è stato proprio l'ideatore e regista del corto Kaichi Sato a condividere gli schizzi e le bozze iniziali dal suo account ufficiale Twitter e che potete visualizzare in calce a questa news.

Samurai & Shogun è un vero e proprio omaggio all'animazione giapponese. Il filmato di quasi sei minuti, che potete visionare comodamente nella nostra news dedicata, è ambientato in uno dei tanti multiversi dello show creato da Dan Harmon e Justin Roiland dove la versione alternativa di Rick deve affrontare un esercito di ninja-Rick che cercano di catturare Shogun (Morty). Diretto appunto da Kaichi Sato, il corto è andato in onda su Toonami, programma del palinsesto di Adult Swim dedicato ai titoli in stile nipponico.

Rick and Morty, che di recente ha pubblicato un promo di prevenzione contro il Coronavirus, è tornata in streaming lo scorso 22 dicembre con i primi 5 episodi della quarta stagione, con la seconda metà che ha debuttato su Netflix il 24 luglio scorso. Su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Rick and Morty.

Recentemente, intanto, un nuovo appello aveva chiesto la cancellazione di Rick and Morty; cerchiamo di capire, invece, quando usciranno i nuovi episodi di Rick and Morty.