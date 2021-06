Rick and Morty: scoprite come cambia il rapporto tra Morty e Jessica nella quinta stagione

La quinta stagione di Rick and Morty ha esordito su Adult Swim la scorsa domenica con il primo episodio (reso disponibile anche su YouTube negli USA ma non nel nostro paese, dove lo aspetteremo su Netflix) e ha già settato alcuni importanti cambiamenti: su tutti il rapporto che da sempre lega Morty al suo interesse sentimentale: Jessica.

L'interesse di Morty verso la sua compagna di classe Jessica è cosa nota fin dal primo episodio della serie, ma con il passare delle stagioni sembrava che questo dovesse essere destinato a rimanere un amore non corrisposto per il protagonista dello show. A quanto pare nel primo episodio della quinta stagione di Rick and Morty Jessica potrebbe cominciare a rispondere al sentimento di Morty, con quest'ultimo che prenderà coraggio e chiederà finalmente a Jessica un appuntamento galante insieme, prima ovviamente che il caos incomba e sconvolga la trama dell'episodio, come sempre del resto.

Intanto, si fa un gran parlare del clone di Beth che non è apparso nella premiere della stagione ma che - come suggerisce il nuovo promo - apparirà nel prossimo episodio di Rick and Morty. Il secondo episodio della quinta stagione si intitola infatti Mortyplicity, chiaro riferimento al film Moltiplicity (in Italia arrivato tradotto come Mi sdoppio in 4) con Michael Keaton. Nel promo Rick rivela di aver creato diversi cloni di ogni membro della famiglia, dal momento che si trovano spesso braccati da svariate minacce, in modo da poter così sfuggire a potenziali assassini.

In base ad alcune anticipazioni degli sceneggiatori, nei nuovi episodi potremmo assistere ad alcuni piccoli cambiamenti nei personaggi principali. La quinta stagione di Rick and Morty dovrà anche rispondere alla domanda: 'Chi è la vera Beth?' e anche rivelare quale figlia Rick sta cercando di aiutare.