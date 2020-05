Rick e Morty: ecco qual è il segreto del suo successo

Dopo aver rassicurato i fan sullo stato dei lavori di Rick and Morty 5, il doppiatore originale di Jerry Smith Chris Parnell ha svelato alcuni retroscena sulla seguitissima serie animata di Justin Roland e Dan Harmon durante un recente live-tweeting con IGN.

Commentando gli episodi della TV via cavo interdimensionale, uno degli appuntamenti più apprezzati dai fan tra i grandi assenti di Rick and Morty 4, che presenterà al suo posto una puntata folle e metanarrativa, l'attore ha spiegato che il segreto è "l'improvvisazione di Justin Roiland". Stando a Parnell, infatti, i membri del cast non hanno bisogno di inventarsi nulla perché la sceneggiatura di quegli episodi è "precisa ed eccezionale".

Per quanto riguarda Jerry, Parnell ha rivelato di trovarsi perfettamente a suo agio nei panni del personaggio: "È divertente interpretare qualcuno che è essenzialmente un perdente. Nel bene e nel male, non fatico ad immedesimarmi nel personaggio. Per me interpretare Jerry non è un grande salto, prendete questa cosa come volete."

La seconda metà della quarta stagione di Rick and Morty, lo ricordiamo, ha debuttato su Adult Swim lo scorso 3 maggio e tornerà domani con il secondo episodio. Non ci sono invece novità sull'arrivo delle nuova puntate su Netflix: la prima parte era arrivata in Italia una settimana dopo l'ultima messa in onda negli USA.