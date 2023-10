Rick and Morty, la settima stagione sembra già convincere i fan!

Nella notte, Adult Swim ha mandato in onda la prima puntata della Stagione 7 di Rick and Morty, svelando i nuovi doppiatori di Rick e Morty, dopo l'allontanamento di Justin Roiland a inizio anno a causa delle accuse di violenza domestica che lo avevano travolto (poi archiviate per insufficienza di prove). I fan, però, stanno amando questo inizio.

Poiché la première della settima stagione di Rick and Morty evita di dare un seguito a tutto ciò che è accaduto con Rick Prime, Rick finisce per riunire i suoi vecchi amici per un intervento di Mister Poopybutthole. Ma quando questo non va esattamente come previsto, tutto l'episodio si trasforma in un gigantesco party con Hugh Jackman, Predator e ogni sorta di colpo di scena prima che tutto si concluda per il momento con la storia di Mister Poopybutthole.

Per quanto riguarda la risposta dei fan della serie animata, dagli interventi su Twitter possiamo constatare come la maggior parte di loro sia rimasta piacevolmente soddisfatta da questo inizio di stagione, che promette grandi rivelazioni sui personaggi principali e soprattutto sulla caccia del protagonista a Rick Prime, il vero villan dell'intera serie.

Questione nuovi doppiatori a parte, tutto il resto del cast dello show ha fatto ritorno: stiamo parlando degli altri membri della famiglia Smith, come Chris Parnell (Saturday Night Live) nel ruolo di Jerry Smith, Spencer Grammer (As the World Turns) nel ruolo di Summer Smith e Sarah Chalke (Scrubs) nel ruolo di Beth Smith e Space Beth Smith. Potremmo anche vedere altri attori ricorrenti e personaggi secondari fare ritorno, come Kari Wahlgren (Teen Titans: The Judas Contract) nel ruolo di Jessica, Brandon Johnson (NTSF:SD:SUV) nel ruolo di Mr. Goldenfold e Keith David (Gargoyles) nel ruolo del Presidente.

La trama della settima stagione di Rick and Morty è ancora nebulosa, ma il finale della sesta stagione ha dato ai fan un'idea abbastanza precisa della storia generale e si tratta di una questione che è stata introdotta molto tempo fa.

La terza stagione, infatti, ha visto Rick accompagnare un agente governativo intergalattico (Nathan Fillion) in un viaggio attraverso i ricordi di Rick. Dopo aver preso un po' della famigerata salsa Szechuan, Rick mostra all'agente che la versione del suo universo di sua moglie e sua figlia sono state uccise da un altro Rick, noto come Rick Prime. In seguito Rick rivela all'agente di aver semplicemente inventato la storia per guadagnare tempo, ma il finale della quinta stagione ha rivelato che Rick potrebbe aver detto la verità.

Quando Rick mostra a Morty il suo "passato da piagnone", vediamo che Rick Prime è un vero Rick e che ha davvero ucciso la moglie e la figlia di Rick. Da allora, Rick ha trascorso la maggior parte della sua vita cercando di trovare Rick Prime e di vendicarsi della variante che ha massacrato la sua famiglia. Sebbene Rick abbia trovato una nuova famiglia in Morty e negli Smith, non riesce ancora a superare il desiderio di trovare Rick Prime e nel finale della sesta stagione dice a Morty che passerà tutta la settima stagione a dargli la caccia.