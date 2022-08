Rick and Morty, lo showrunner anticipa: 'La storia della Stagione 6 sarà più estesa'

Rick and Morty tornerà su Adult Swim (anche da noi in Italia in streaming su Netflix) con l'attesissima sesta stagione della serie animata tra poco meno di una settimana dal momento in cui scriviamo, e lo showrunner della serie sta preparando il terreno anticipando che ci sarà una "storia più estesa" che vedremo svolgersi nei nuovi episodi!

La fine della quinta stagione ha portato con sé una serie di cambiamenti che non si erano mai visti nei finali delle stagioni precedenti e ha sollevato una serie di domande su ciò che potrebbe accadere nei prossimi episodi. Fortunatamente, il team dietro la serie non si sottrae alle sfide.

La fine della quinta stagione ha portato con sé non solo alcuni eventi significativi, ma anche l'annuncio che Rick and Morty avrebbe dato maggiore enfasi alla storia principale della serie, nonostante negli anni ce ne abbia consegnato davvero poco. Come ha rivelato lo showrunner della serie, Scott Marder, in un'intervista rilasciata a Inverse in vista della première della nuova stagione, la sesta stagione di Rick and Morty fa parte dell'avvio della "seconda metà di una storia più ampia" dopo tutto quello che è successo con il malvagio Morty alla fine della quinta stagione.

Marder ha esordito descrivendo le difficoltà incontrate all'inizio nel dare un seguito al grande finale della quinta stagione, sottolineando che si è trattato di un "processo davvero arduo". Spiega: "Il finale della quinta stagione ci ha lasciato una tonnellata di compiti da svolgere e molto da rispettare. Abbiamo avuto alcune versioni dell'episodio che erano completamente diverse. Alla fine non eravamo soddisfatti, l'abbiamo scartata e abbiamo trovato questa che vedrete ora". Ma se c'è stato qualche problema nel capire esattamente come riprendere la storia dopo il grande finale, Marder ha detto che questo è solo l'inizio.

"Sento come se si chiudesse un libro, ma allo stesso tempo se ne aprisse uno nuovo. C'era un pericolo chiaro e presente che è sempre stato lì e che è emerso in modo naturale in coincidenza con Evil Morty per iniziare la seconda metà di una storia più ampia". Naturalmente non ci sono dettagli su cosa potrebbe significare questa seconda parte della storia, ma la sesta stagione si preannuncia già come una stagione di grande impatto come la precedente.

Recuperate il trailer di Rick and Morty 6! La sesta stagione di Rick and Morty uscirà il 5 settembre su Netflix.