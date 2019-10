Rick and Morty: le divertenti brevi sinossi della quarta stagione dello show animato

Manca poco al ritorno delle avventure di Rick e Morty e dopo la diffusione dei titoli della quarta stagione dello show animato ecco le sinossi di alcuni dei nuovi episodi. Si tratta in realtà di brevi frasi che in maniera divertente racchiudono lo spirito e alcune indicazioni su quello che vedremo nel determinato episodio.

Ecco i titoli con le varie brevi sinossi: Edge of Tomorty: Rick Die Rickpeat (Rick fa cose, Morty impazzisce). The Old Man and the Seat (Abbiamo tutti una cosa in comune). One Crew Over The Crewcoo's Morty (Un sacco di colpi di scena questa volta. Indossa i caschi). Claw and Hoarder: Special Ricktims Morty (Morty prende un drago). Rattlestar Ricklatica (Molte cose nello spazio. Serpenti e cose affilate).



La quarta stagione di Rick and Morty sarà composta da dieci episodi, suddivisi in due diverse sezioni. La prima metà degli episodi arriverà nel 2019 mentre la seconda andrà in onda nella prima parte del 2020.

Ancora non è stata annunciata quanto durerà la pausa tra la prima e la seconda parte.

Creata da Justin Roiland e Dan Harmon, Rick and Morty è una sorta di parodia animata di Ritorno al futuro, ed è contraddistinta dallo humor nero e dalle incredibili avventure di fantascienza che caratterizzano gli episodi con protagonisti lo scienziato Rick e il nipote Morty.

