Rick and Morty, Space Beth tornerà nella stagione 5? Parla la doppiatrice

In vista della quinta stagione di Rick and Morty, uno dei misteri più importanti della serie riguarda la questione del vero clone di Beth. Quale versione è quella originale e quale invece è stata clonata da Rick partendo dalla figlia? Ne ha parlato la doppiatrice del personaggio, Sarah Chalke.

Dopo aver precisato che solo i creatori Dan Harmon e Justin Roiland possono parlare dei prossimi episodi della serie, la star di Scrubs ha spiegato a Inverse: "Sto attenta ad ogni parola che esce dalla mia bocca per assicurarmi di non rivinare nulla! Se rimarrà nei paraggi, sarà una dinamica davvero interessante per Beth. Personalmente spero che rimanga, ma vedremo."

Parlando delle sue aspettative, la Chalke ha rivelato: "Mi piacerebbe vedere un po' di più com'era da bambina. Mi è piaciuto sentire tutte le cose che faceva a quell'età, come costringere Rick a fare le sue mollette per il controllo mentale per piacere alle persone. Sarebbe divertente anche solo vedere le sue interazioni con Rick a quell'età."

"Non sapevo - e non so ancora - chi è il clone e chi no" ha aggiunto infine sulla questione. "Sono felice che abbiano deciso di lasciare una situazione in cui nessuna delle due Beth si preoccupa di saperlo."

In attesa di novità sulla data di uscita dei nuovi episodi, vi lasciamo alla nostra recensione di Rick and Morty 4.