Rick and Morty, ecco un nuovo speciale Samurai Shogun: tutti i dettagli

Rick and Morty ha appena concluso la stagione 5, incrementando ulteriormente il bizzarro legame tra il folle scienziato Rick e suo nipote Morty, nella serie animata targata Adult Swim. Ora è stato confermato un cortometraggio speciale legato alla serie tv, dal titolo Samurai & Shogun, una variazione interessante legata allo show.

La trama si avventura in un paesaggio giapponese feudale con i due protagonisti che sembrano somigliare molto più ai personaggi immaginari di Lone Wolf and Club piuttosto che ai membri della famiglia Smith. La serie nasce come sorta di parodia di Ritorno al futuro, tant'è che in uno spot live action Christopher Lloyd ha interpretato proprio Rick Sanchez. Scoprite le origini di Rick and Morty, e com'è nata una delle serie animate più apprezzate degli ultimi anni.

Il cortometraggio originale è stato creato dallo studio anime, Studio Deen, che ha lavorato a serie come Ranma e Patlabor, conferendo a Rick e Morty un importante restyling ad hoc per il corto in terra nipponica. L'anziano Rick Sanchez porta con sé un giovane Morty minacciato da bande di predoni ninja.



Grazie al vasto multiverso di Rick and Morty questi personaggi sono perfettamente inseriti nel canone dello show di Adult Swim.

Il network ha pubblicato anche un teaser trailer della seconda parte, che potrebbe essere distribuita a breve.



I fan di Rick and Morty ora attendono la sesta stagione. Quando uscirà Rick and Morty 6, i nuovi episodi dello show Adult Swim?