Rick and Morty, lo staff su Justin Roiland: 'Non era più coinvolto dalla Stagione 3'

Qualche settimana fa è arrivata la notizia dell'allontanamento di Justin Roiland da Rick and Morty dopo le accuse di violenza domestica che hanno investito l'autore dello show. Adult Swim procederà quindi con il recast dei doppiatori dei personaggi di Roiland, il quale tuttavia pare che a livello puramente creativo non fosse già più coinvolto.

Dopo la notizia dell'addio di Roiland, i fan della mitica serie animata si erano preoccupati non poco, dato che quest'ultimo è il co-creatore dello show insieme a Dan Harmon. Tuttavia, secondo quanto riferito da alcuni membri dello staff della serie, pare che Roiland non fosse più coinvolto a livello creativo già da parecchi anni, per la precisione dalla terza stagione.

Lo scoop arriva da un articolo dell'Hollywood Reporter, in cui decine di collaboratori anonimi di Rick and Morty hanno raccontato le loro storie. Il quadro dipinto è tanto bizzarro quanto terrificante: i lavoratori hanno descritto il generale disinteresse di Roiland nel presentarsi al lavoro. Quando entrava in ufficio, le fonti appartenenti alla Writer's Room di Rick and Morty hanno detto di non averlo mai visto oppure lo vedevano solo se Roiland stava facendo fare dei tour privati a star dell'intrattenimento per adulti come Riley Reid.

"A un certo punto, durante la terza stagione di Rick and Morty, diverse fonti affermano che Roiland ha semplicemente smesso di presentarsi, e quando si presentava negli uffici di Burbank, di solito evitava la stanza degli sceneggiatori. In effetti, i colleghi di Roiland spesso sapevano che era lì solo perché sentivano i suoi cani. Oppure sentivano la sua macchinina telecomandata, che aveva un microfono in cima, che sfrecciava per l'ufficio", possiamo leggere nell'articolo di THR.

Le fonti hanno poi affermato che le cose sono peggiorate da lì in poi. Durante lo sviluppo della terza stagione, Roiland è stato criticato per aver disegnato "mostri con il pene e altri personaggi volgari" in ufficio mentre gli sceneggiatori erano presenti. Il creatore avrebbe parlato apertamente dei suoi exploit sessuali con la sua partner, compreso il loro interesse per i rapporti a tre. "Questo comportamento è culminato nel disfacimento del rapporto tra Roiland e il co-creatore della serie Dan Harmon", ha dichiarato una fonte.

In attesa di novità circa il recast, ecco un elenco dei personaggi di Rick and Morty doppiati da Roiland.