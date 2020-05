Rick and Morty, l'attesa per la stagione 5 sarà più breve: la promessa di Chris Parnell

In questi anni i fan di Rick and Morty hanno dovuto fare i conti con attese abbastanza lunghe per una nuova dose di episodi e di avventure strampalate, ma in futuro le cose potrebbero cambiare, come ha spiegato Chris Parnell, la voce di Jerry nello show creato da Justin Roiland e Dan Harmon.

Al netto dei problemi di produzione che tutti gli show stanno avendo a causa del Coronavirus, infatti, un elemento importante per tempi più brevi tra una stagione e l'altra è dato dall'ordine di Adult Swim per 70 episodi di Rick and Morty, come spiega Parnell.



"Dan e Justin volevano essere sicuri del lavoro e volevano sapere che lo show sarebbe continuato per un po', in modo che sia loro che gli scrittori avrebbero potuto calarsi in una sorta di impeto creativo", ha dichiarato l'attore. "Per questo, da ora in avanti vedremo meno pause lunghe tra una stagione e l'altra. Ed è davvero gratificante sapere che faremo tutti quegli episodi, sperando che Jerry continui a esserci per tutta la durata. Non si sa mai".

Ricordiamo che i nuovi episodi di Rick and Morty stanno per tornare su Adult Swim a partire da oggi 3 maggio e che i titoli ufficiali citano Prometheus e Children of Morta. In attesa di scoprire la data ufficiale in cui verranno aggiunti sul catalogo di Netflix, vi rimandiamo alle nostre impressioni sulla prima parte di Rick and Morty 4.