Rick and Morty, la stagione 5 sarà 'epica': gli autori anticipano un nuovo canone

Il co-creatore Dan Harmon e il produttore Scott Marder hanno svelato alcune anticipazioni sulla quinta stagione di Rick and Morty durante il panel organizzato per l'edizione 2020 dell'Adult Swim Festival.

Se la quarta stagione è stata in parte criticata per il poco sviluppo della trama "orizzontale", Marder ha promesso dei nuovi episodi all'insegna del canone. "Ci sarà del canone epico in arrivo nella quinta stagione", ha spiegato infatti lo sceneggiatore. "Ai fan piacerà essere travolti dal canone con cui stiamo per colpirli... Tutta la roba che stiamo preparando è fantastica."

Come anticipato in questi mesi, Harmon ha poi ribadito che il prossimo arco narrativo affronterà la misteriosa questione di Beth e il suo Clone: "Ci saranno delle cose piuttosto interessanti per quanto riguarda Beth... Space Beth non è stato un personaggio di passaggio. Questa è una cosa che fa proprio al caso nostro."

A conferma del fatto che i lavori per la serie stanno procedendo a ritmo spedito nonostante le restrizioni, inoltre, Harmon ha anticipato: "Credo che in questo momento siamo al lavoro sulla stagione 7, non riesco neanche più a tenere il conto. Non so nemmeno se stiamo anticipando dei dettagli sulla quinta o sulla sesta."

Intanto vi lasciamo alla nostra recensione di Rick and Morty 4.