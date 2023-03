Rick and Morty: la Stagione 7 sarà rinviata dopo il licenziamento di Justin Roiland?

Il licenziamento di Justin Roiland da Adult Swim e di conseguenza sulla serie che ha contribuito a creare, Rick and Morty, avrà sicuramente un impatto sulle future stagioni dello show. Molto probabilmente già a partire dalla settima stagione, che sembra potrebbe subire dei ritardi significativi proprio a causa di questa situazione problematica.

Rick and Morty consiste perlopiù di avventure comiche a episodi, ma ogni stagione tende ad avere una storia generale più ampia cui si fa cenno saltuariamente. La Stagione 7 di Rick and Morty doveva essere diversa, e si sarebbe dovuta concentrare molto più che in passato su una trama più lineare - cosa che probabilmente non accadrà più a causa del licenziamento di Justin Roiland.

Roiland era il co-creatore di Rick and Morty, nonché il doppiatore dei due personaggi principali e di una pletora di altri personaggi secondari. Sebbene la serie sia stata fortemente influenzata da lui, Roiland è stato licenziato da Rick and Morty dopo la sesta stagione a causa di varie accuse di violenza domestica venute alla luce. La serie continuerà senza Roiland e i personaggi di Rick e Morty saranno soggetti a recast nella settima stagione.

Rick and Morty ha accennato alla storia di Rick Prime da un po' di tempo a questa parte, con Rick Prime che è stato spesso identificato come il cattivo principale dello show. La sesta stagione di Rick and Morty sembrava inizialmente incentrata su Rick Prime e, sebbene il cattivo abbia fatto alcune apparizioni, la stagione si è conclusa con la promessa che la trama sarebbe stata finalmente affrontata nella settima stagione di Rick & Morty. Il pubblico ha atteso con impazienza il finale della storia, ma ora che Justin Roiland è stato licenziato, questo arco narrativo potrebbe subire ancora una volta un rinvio.

A questo punto non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti e/o conferme ufficiali da parte di Adult Swim.