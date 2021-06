Rick and Morty, per le strade di Los Angeles un'auto dedicata alla serie: la foto!

Da pochi giorni ha debuttato negli Stati Uniti la stagione 5 di Rick and Morty, con protagonista la nemesi di Rick, Mr. Nimbus. Come spesso accade in prossimità dell'uscita di una nuova stagione di una serie tv, la campagna promozionale prende piede per diverse settimane, e anche la quinta stagione di Rick and Morty non è da meno.

La popolare serie di Cartoon Network ha preso possesso della catena di ristoranti Wendy's, con delle bibite ad edizione limitata.

Ora un utente su Twitter ha condiviso una foto esilarante e impressionante che mostra un'auto con una verniciatura personalizzata che celebra Rick and Morty con i volti dei protagonisti dipinti sul retro del veicolo e le luci posteriori che sostituiscono gli occhi dei personaggi.

Nella quinta stagione cambierà il rapporto tra Morty e Jessica, una delle relazioni che caratterizzeranno i nuovi episodi.



I trailer della quinta stagione di Rick and Morty hanno mostrato ai fan che King of the Seas non è l'unica cosa di cui la serie si prenderà gioco, con personaggi come Hellraiser e Voltron che verranno 'bersagliati' all'interno dei nuovi episodi.

Sebbene la quinta stagione possa sembrare l'ultima in realtà sono già state confermate altre stagioni che vedranno al centro della trama la famiglia Smith.

Le avventure di Rick e Morty non sono affatto finite.



