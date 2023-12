Rick and Morty, Summer troverà l'amore? Risponde l'attrice

La Stagione 7 di Rick and Morty deve ancora debuttare in Italia ma ha già concluso la sua programmazione negli Stati Uniti, così Spencer Grammer, doppiatrice ufficiale di Summer Smith, ha rilasciato un'intervista nella quale ha confessato cosa le piacerebbe vedere nelle prossime stagioni. Su tutto, un nuovo interesse amoroso per il personaggio.

"Forse l'amore. Summer ha bisogno di amore", ha dichiarato Grammer quando le è stato chiesto dove potrebbe trovarsi Summer nel futuro di Rick e Morty. "Non tutti hanno bisogno di amore? Lei ha bisogno di amore. Dobbiamo rivederla. Deve essere un episodio alla Alta Fedeltà per Summer".

La Stagione 7 è stata caratterizzata principalmente per l'addio di Justin Roiland, co-autore e doppiatore dei protagonisti dello show, allontanato dopo le accuse di molestie che l'hanno travolto all'inizio dell'anno. Roiland è stato sostituito quindi da due doppiatori diversi per i personaggi di Rick e Morty.

Per quanto riguarda il modo in cui questo potrebbe svolgersi nella serie, Grammer ha descritto così il suo episodio ideale: "Rivede tutte le sue relazioni passate con persone come Ethan e cerca di capire cosa è andato storto e pensa di finire da sola". Visto che in passato Summer non ha avuto una buona occasione per avere una storia d'amore, si tratterebbe di un grande cambiamento per il futuro.

Per i fan che sperano di vederla più in azione, Grammer ha aggiunto altre idee per Summer anche in questo senso. "Dopo l'episodio di Rick Prime, mi sono chiesta: 'Beh, c'è anche una Summer Prime?. E quanti personaggi Prime ci sono? Chi è l'originale? In quale dimensione originale ci troviamo? È questa la Summer che piace di più a [Rick] perché ha la personalità migliore?'".

Poi si è interrogata sul suo ruolo nella serie: "Che Summer sono, che posto ho nell'universo? Esiste potenzialmente una Cittadella di Summer? Esiste una Summer malvagia? Abbiamo visto una Summer malvagia nell'episodio della Famiglia della Notte, ma ce n'è una che esiste davvero? La incontrerà? La combatterà in una sequenza d'azione con tutti le altre Summer? Non lo so".