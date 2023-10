Rick and Morty, svelati i nomi dei doppiatori che hanno sostituito Justin Roiland!

Nella notte è avvenuto il debutto della Stagione 7 di Rick and Morty, che oltre a continuare le avventure dei nostri due protagonisti ha presentato anche un'ulteriore e problematica novità: i nuovi doppiatori dei personaggi principali che fino ad ora erano appannaggio di Justin Roiland allontanato da Adult Swim per le accuse di violenza domestica.

Come svelato ieri nel corso della premiere, Ian Cardoni è ora la voce di Rick Sanchez, mentre Morty Smith sarà doppiato da Harry Belden.

La Stagione 7 segna la prima volta in cui la serie animata di Adult Swim viene prodotta senza il contributo del co-creatore e protagonista Justin Roiland, che dava voce a entrambi i personaggi principali. Il rapporto di Roiland con la Warner Bros. Discovery è terminato in seguito alle accuse di abusi domestici, accuse che ora sono state ritirate per insufficienza di prove. Nel corso di una recente intervista, il co-creatore Dan Harmon ha rivelato di non avere più rapporti con Roiland dal 2019.

Quando è stato diffuso il trailer di Rick e Morty 7, erano state presentate le nuove voci, ma non erano stati rivelati i nomi dei doppiatori che avevano prestato la loro voce a Rick e Morty.

Rick and Morty è iniziata nel 2013 e ruota attorno alle avventure di un geniale scienziato sociopatico che trascina il suo timido nipote in avventure follemente pericolose attraverso l'universo.

La settima stagione della serie è stata descritta come segue: "Rick e Morty sono tornati e sembrano più simili a loro stessi che mai! È la settima stagione e le possibilità sono infinite: Cosa succede a Jerry? L'estate malvagia?! E torneranno mai al liceo?! Forse no! Ma scopriamolo! Probabilmente ci sarà meno pipì della scorsa stagione. Rick e Morty, 100 anni! O almeno fino alla stagione 10!".

Ancora non è stata rivelata la data d'uscita italiana della settima stagione della dissacrante serie animata per adulti, ma dovrebbe arrivare come consuetudine in streaming su Netflix.