Rick and Morty, Sydney Ryan rivela: 'Nella serie lavorano solo i migliori'

Mentre aspettiamo ulteriori notizie riguardo la data di uscita della stagione 5 di Rick and Morty, vi segnaliamo questa breve intervista presente tra i contenuti speciali dell'edizione Blu-ray della quarta parte della serie Netflix.

Potete trovare il video cliccando sulla fonte della notizia, il sito ComicBook.com ha infatti condiviso in esclusiva una clip presente nella versione Blu-ray della quarta stagione, in cui è presente un'intervista alla produttrice Sydney Ryan, che rivela qualche dettaglio in più riguardo il processo lavorativo che sta dietro ad ogni nuova puntata di Rick and Morty: "Se qualcuno lavora nella nostra serie, allora è il migliore. Tutti devono dare sempre il meglio perché le aspettative sono molto alte per i nostri artisti e scrittori, e anche perché la serie chiede questo tipo di impegno. A questo punto della produzione penso continuamente alla serie, certe volte mi sveglio nel cuore della notte e penso, cavolo devo fare questo e mi scrivo un appunto e la mattina dopo è la prima cosa che faccio. Non riesco a smettere di pensare a Rick and Morty, ormai fa parte di me".

Non sappiamo ancora quando arriverà in Italia l'edizione Blu-ray della quarta stagione, nel frattempo vi lasciamo con la nostra recensione di Rick and Morty 4.