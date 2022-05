Rick and Morty: The Anime, il nuovo spin-off dell'acclamato show d'animazione!

A poche ore dall'annuncio dell'inizio della fase di scrittura di Rick and Morty 8, Adult Swim e HBO Max annunciano un'altra grande novità per i fan dello show animato: arriverà presto una nuova serie spin-off dal titolo Rick and Morty: The Anime!

Il nuovo progetto è stato annunciato oggi, durante un evento del network Warner Bros.-Discovery: una nuova serie in 10 episodi curata dal regista Takashi Sano, che in passato ha già scritto e diretto i corti animati Rick and Morty vs. Genocider e Summer Meets God (Rick Meets Evil).

La nuova serie Rick and Morty: The Anime andrà in onda nel contenitore notturno di Cartoon Network, Adult Swim, ma sarà disponibile anche in streaming sul catalogo HBO Max. Al momento non sono ancora noti i dettagli sulla distribuzione in Italia.

"Le imprese a cavallo del multiverso di Rick e la sua banda mettono alla prova il legame familiare, ma loro sanno sempre dimostrarsi all'altezza" ha detto Sano commentando in una nota l'annuncio della nuova serie. "Sono onorato di aver avuto l'opportunità di raccontare una nuova storia riguardo a questa meravigliosa famiglia. Spero che vi divertirete con le loro avventure!".

L'annuncio giunge totalmente inaspettato per i fan dell'acclamata serie d'animazione, già alquanto stupiti dalla notizia del via all'ottava stagione dello show principale, quando ancora non è nota la data d'uscita di Rick and Morty 6.

Di certo, la prosecuzione dello show principale con nuove stagioni e l'espansione dell'universo narrativo con un secondo spin-off evidenziano quanto WarnerMedia creda nel franchise di Rick and Morty e fanno ben sperare sia per la longevità della serie, che per l'arrivo di eventuali ulteriori spin-off in futuro.