Rick and Morty tornano con Samurai & Shogun, un nuovo cortometraggio in stile anime

Il canale YouTube di Adult Swim ha diffuso a sorpresa Samurai & Shogun, nuovo cortometraggio di Rick and Morty in versione anime che si presenta come un vero e proprio omaggio all'animazione giapponese.

Il filmato di quasi sei minuti, che potete visionare comodamente nel player in alto, è ambientato in uno dei tanti multiversi dello show creato da Dan Harmon e Justin Roiland dive la versione alternativa di Rick deve affrontare un esercito di ninja-Rick che cercano di catturare Shogun (Morty).

Diretto da Kaichi Sato, il corto è andato in onda su Toonami, programma del palinsesto di Adult Swim dedicato ai titoli in stile nipponico.

Rick and Morty, che di recente ha pubblicato un promo di prevenzione contro il Coronavirus, è tornata in streaming lo scorso dicembre con i primi 5 episodi della quarta stagione, la cui seconda metà non ha ancora una data di uscita ufficiale. Per saperne di più, qui potete trovare le nostre impressioni su Rick and Morty 4.

Che ve ne pare del corto? Fateci sapere la vostra, come sempre, nell'area dedicata ai commenti qui sotto. A proposito di Justin Roiland, nei giorni scorsi è stato pubblicato il primo trailer di Solar Oppsoties, nuova promettente serie comedy realizzata dal co-creatore di Rick and Morty per la piattaforma streaming Hulu.