Rick and Morty: ufficiale la collaborazione con Krispy Kreme in Australia

Il successo della serie Rick and Morty ha generato negli anni alcune collaborazioni commerciali importanti. Lo show ha acquisito tonnellate di merchandising e inserimenti pubblicitari esilaranti, come il promo del Super Bowl con Pringles. Ora l'ultima novità riguarda Krispy Kreme e un fresco legame con la serie parodia di Ritorno al futuro.

Krispy Kreme ha annunciato che le catene in Australia inizieranno a vendere una serie di ciambelle dal sapore ispirato proprio a Rick and Morty. In alcune località australiane fino al 16 marzo la vendita di ciambelle Rick and Morty include gusti come Pickle Rick e Strawberry Smiggles.

Il donut Pickle Rick sarà ripieno di una crema al limone e condita con un Pickle Rick al cioccolato bianco. Inoltre ci sarà il Simple Rick's Wafer Cookie, ripieno di crema alla vaniglia e immerso nel tartufo di fragole con un contorno di cioccolato bianco.



E poi gli Strawberry Smiggles, con ripieno di fragole e conditi con mini marshmallow, croccanti pezzi di meringa e coriandoli. Infine il frullato di succo di frutta che unisce i sapori di lampone e cielo blu di Krispy Kreme.

Sfortunatamente per i fan al di fuori dell'Australia al momento non esistono piani per portare questa collaborazione in altri territori, compresi gli Stati Uniti, che in passato si sono lamentati per la precedenza riservata all'Australia in diverse occasioni (a causa di accordi per le licenze) riguardo Rick and Morty.

Nel frattempo su Twitter è arrivato il Bot di Morty firmato Pringles. Inoltre Yvette Nicole Brown ha confessato di volere un ruolo in Rick and Morty.

La serie di genere cosmic horror trae origini da una parodia animata di Ritorno al futuro, con protagonisti lo scienziato Rick e il nipote Morty.