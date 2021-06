Rick and Morty: nell'ultimo episodio il ritorno di QUEL personaggio!

Nella notte Adult Swim ha mandato in onda sui suoi canali il secondo episodio della quinta stagione di Rick and Morty e questo si è concluso con un finale mozzafiato, un cliffhanger in cui fa ritorno nello show animato un personaggio divenuto subito amatissimo dall'affezionato pubblico della serie e che siamo pronti a rivelarvi dopo il salto.

I misteri dello show stanno puntando tutti verso un'unica direzione e questa ha previsto l'importante ritorno di Space Beth, come era già stato suggerito in precedenza su Rick and Morty in questo inizio di quinta stagione. Già in una precedente intervista, l'attrice e doppiatrice del personaggio Sarah Chalke aveva anticipato grandi novità in arrivo in questi nuovi episodi: "Non abbiamo ancora letto la quinta stagione, ma la stanno già scrivendo. Molto probabilmente metteranno in pausa le registrazioni del doppiaggio fino a quando i problemi con la pandemia non si saranno stabilizzati, cioè quando ci sarà l'effettiva possibilità di poter registrare. Sarà vera, durerà un bel po' e sarà davvero intensa", aveva spiegato parlando della pandemia.

Intanto, il pubblico è rimasto senza parole dopo l'ultimo ritorno di Space Beth nella serie e lo hanno dimostrato con tutta una serie di messaggi diffusi poi su Twitter. Sappiamo che la questione sul personaggio solleva importanti questioni morali su Rick and Morty, in quanto lo stesso Rick ha creato una diversa versione della figlia per proteggerla in caso di morte o in caso capitasse uno dei tanti disastri a cui di solito va incontro insieme al nipote Morty. Chi è la copia di chi? E una volta stabilito questo, la vita di una è più importante rispetto all'altra nonostante entrambe abbiano a disposizione la stessa categoria di ricordi (anche se condizionate da esperienze del tutto diverse?).

Sicuramente ne sapremo di più nei prossimi episodi. Intanto in un nuovo video abbiamo visto un crossover tra Rick and Morty e Il mio vicino Totoro dello Studio Ghibli.