Rick and Morty, ecco il video musicale della rottura sentimentale di QUEL personaggio!

Online è stato pubblicato un video musicale di Rick and Morty che si riferisce ad un episodio in particolare sulla vita sentimentale di un protagonista della serie. Il video si relaziona ad una trama sentimentale che coinvolge proprio uno dei personaggi più amati dai fan che volge al termine nel corso dell'ultimo episodio della stagione 5.

Se non volete leggere spoiler sulla quinta stagione di Rick and Morty non proseguite nella lettura della news. Per un ripasso adeguato prima della stagione 5, ecco la nostra recensione di Rick and Morty 4.



ll personaggio a cui ci riferiamo è Morty, impegnato nella sua prima vera relazione romantica. In questo caso si tratta di Planetina e le sue Tina-Teers.

Morty e Planetina hanno avuto una storia molto intensa e rapida, ed è per questo che l'ultimo episodio ha segnato particolarmente gli spettatori.

Rendendosi conto di non essere proprio compatibili come avevano inizialmente immaginato, Morty rompe con Planetina.

Tutta questa fase è supportata musicalmente dalla canzone Flowers, creata da Ryan Elder e Mark Mallman, di cui vi mostriamo il video.

Il terzo episodio della stagione 5 aveva liberato Morty dalla cotta per Jessica, indirizzandolo verso Planetina; l'epilogo tuttavia non è stato positivo. Morty spezza il cuore di Planetina, e la canzone Flowers è in parte un riferimento alla composizione floreale a forma di Morty creata da Planetina e in parte si riferisce al ciclo di vita molto breve di un fiore, come breve è stata la storia tra Morty e Planetina.



Di recente è stato pubblicato anche un video crossover tra Rick and Morty e Hostel, l'horror di Eli Roth.