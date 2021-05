Rick and Morty, Zack Snyder vuole dirigere un film tratto dalla celebre serie animata

Oggi è arrivato in rete il nuovo trailer ufficiale di Rick and Morty, e mentre i fan non vedono l'ora di mettere gli occhi sulle nuove avventure del folle duo, la serie animata ha attirato le attenzioni di Zack Snyder per un eventuale adattamento sul grande schermo.

Intervistato da The Film Junkee in occasione dell'uscita di Army of the Dead su Netflix, il regista di Justice League ha infatti citato Rick and Morty come possibile pellicola che vorrebbe dirigere in caso dovesse affrontare una commedia.

"Non ho in mente una commedia che potrei dirigere, se parliamo di una commedia pura. Probabilmente un film di Rock and Morty sarebbe la cosa più vicina ad una commedia che potrei realizzare" ha dichiarato nello specifico Snyder, che in queste ultime ore ha confermato il suo addio all'universo DC.

A proposito della serie targata Adult Swim, vi ricordiamo Rick e Morty torneranno il 20 giugno in USA con una quinta stagione composta da 10 episodi. Al momento non sappiamo se ci saranno di nuovo interruzioni durante la messa in onda, ma il co-creatore Justin Roiland ha rivelato che non pensa che Adult Swim promuoverà un'altra pausa di mezza stagione. In ogni caso, tuttavia, rimaniamo in attesa della data di uscita italiana.