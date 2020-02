Rick Cosnett, la star di The Flash e The Vampire Diaries, fa coming out su Instagram

Rick Cosnett, che tutti conosceranno come l'Eddie di The Flash e il Wes di The Wampire Diaries, ha deciso di fare coming out con un video sui social.

Nato e cresciuto nello Zimbabwe, e trasferitosi in Australia all'età di 17 anni, Richard James Cosnett (per amici, famiglia e fan solo Rick) ha raccolto tutto il suo coraggio e nella giornata di ieri ha annunciato via Instagram di essere gay.



"Ciao a tutti. Pausa a effetto. Sono gay" ha dichiarato l'attore in un video su Instagram "Volevo solo che tutti lo sapessero, perché ho fatto una promessa a me stesso, quella di vivere ogni giorno la mia verità. A volte però è davvero difficile, quando hai tutti questi pensieri a livello subsconcio di cui non ti rendi nemmeno conto, che provengono dalla tua infanzia, dalla società o semplicemente dalla vita".



"Molti voi, probabilmente, lo sapevano già" conclude Cosnett "Ma è tutto quello che volevo dirvi".



Tra i commenti al post, pieni di supporto e incoraggiamento, ci sono stati anche quelli dei colleghi dell'Arrowverse: Colton Haynes (Roy Harper) ha scritto "Ti voglio tanto bene Rick!!! 😘😘😘 Sono così contento per te!!!!❤️", mentre John Barrowman (Malcolm Merlyn) ha commentato "Congratulazioni e benvenuto nella verità... Anche se alcuni lo avranno ipotizzato, è comunque fantastico che tu abbia trovato il coraggio [di annunciarlo pubblicamente]. Tanto amore da Londra. JB". Candice Patton (Iris West), sua compagna in The Flash, ha dichiarato "Sei uno dei migliori. Ti voglio bene", mentre Danielle Panabaker (Caitlin Snow) ha risposto semplicemete "❤️".