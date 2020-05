Rick Gervais tornerà con After Life 3: tutti i dettagli dell'accordo con Netflix

La terza stagione di After Life si farà. Ricky Gervais ha firmato un accordo pluriennale con Netflix, che comprende anche altre serie tv e spettacoli di cabaret. Il comico britannico, già creatore di The Office e più volte conduttore dei Golden Globe, diventerà così "di casa" sulla piattaforma streaming.

La notizia dell'accordo proviene da The Hollywood Reporter. Continuare con After Life, non è un mistero, era nei piani di Ricky Gervais, nonostante l'attore trovasse anche molto rischioso il progetto. Lo rivedremo così nei panni di Tony, giornalista di mezza età devastato dopo la morte per un cancro dell'adorata moglie Lisa. Dopo aver accarezzato propositi suicidi, nella prima stagione Tony decide di affrontare il resto della vita con un atteggiamento cinico e disincantato, dicendo ciò che pensa senza peli sulla lingua.

After Life alterna così momenti di amara ironia a scene puramente comiche, nonostante la difficoltà del tema trattato, che pure provoca nello spettatore attimi di empatia e di commozione. Nella seconda stagione (puoi leggere qui la nostra recensione) Tony continua a elaborare il lutto, cercando allo stesso tempo un difficile ritorno alla normalità.

Tra gli altri lavori di Ricky Gervais presenti nel catalogo Netflix vanno segnalati il film per famiglie The Willoughbys, la commedia Special Correspondents e lo show Ricky Gervais: Humanity, in cui l'attore sfoggia tutto il suo talento di stand-up comedian. Netflix ha recentemente acquisito anche il mockumentary David Brent: Life on the Road.