Rick Grimes protagonista della nuova locandina di The Walking Dead 9

La nuova locandina ufficiale di The Walking Dead è caratterizzata dalla figura predominante di Rick Grimes, che risulta in risalto rispetto agli altri quattro sopravvissuti della serie.

Stando alla locandina, l’annuncio dell’abbandono di Andrew Lincoln, non ha modificato il ruolo di leader che il suo personaggio ha avuto dall’inizio del celebre horror.

Nel finale della passata stagione, All Out War, la morte del figlio Carl portò Rick e il suo gruppo di sopravvisuti a combattere contro i Saviors, e il loro folle leader Negan per la creazione di un mondo migliore. Avendo battuto Negan e prendendo la decisione di lasciarlo in vita, Rick confermò i valori del suo defunto figlio ma allo stesso tempo, creò conflitti all'interno del suo gruppo.

Lo show ricomincerà il 7 Ottobre su AMC e vedrà la partecipazione di nuovi personaggi presi dalla serie a fumetti : Ryan Hurt nei panni di Beta, Samantha Morton come Alpha, Lauren Ridloff sarà Connie, Eleanor Matsuura interpreterà Yumiko e la star Dan Fogler ( Animali Fantastici ) in un ruolo ancora non conosciuto.

I nostri sopravvissuti ricominceranno la loro storia un anno e mezzo dopo la fine della guerra, ma probabilmente Rick Grimes si defilerà verso metà stagione per dar spazio ai nuovi ‘’eroi’’ e far proseguire la storia verso l’atteso finale di stagione.