Rick & Michonne, Danai Gurira:'La trama completerà la storia dei due personaggi'

La trama di Rick e Michonne prosegue ben oltre la conclusione di The Walking Dead. Dopo 11 stagioni la serie madre si è conclusa nei giorni scorsi ma ora entrambi si apprestano a tornare nel 2023 con lo spin-off Rick & Michonne. Del nuovo show ha parlato Danai Gurira a Talking Dead domenica, dopo il finale della serie AMC.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler su Rick & Michonne. Ecco l'inizio delle riprese di Rick & Michonne.



"Gimple [Scott M., lo showrunner], io e Andy abbiamo lavorato nell'ultimo anno, circa un anno e mezzo, costruendo davvero la trama e completando la storia di Rick e Michonne" ha dichiarato Gurira "Vi abbiamo dato un piccolo assaggio di ciò che sta per accadere, un accenno di ciò che verrà".

Nel finale di The Walking Dead infatti ha visto il ritorno di Rick (Lincoln) e Michonne (Gurira).



I dettagli della trama sono ancora ignoti ma secondo la sinossi diffusa da AMC sarà "una storia d'amore epica di due personaggi cambiati da un mondo cambiato. Tenuti separati dalla distanza. Da un potere inarrestabile. Dai fantasmi di chi erano. Rick e Michonne vengono gettati in un altro mondo, costruito su una guerra contro i morti... e in ultimo, una guerra contro i vivi. Riusciranno a ritrovare l'un l'altro e chi erano in un luogo e una situazione diversa da qualsiasi altra abbiano mai conosciuto prima? Sono amici? Amanti? Vittime? Vincitori? Senza l'altro sono vivi o scopriranno anche loro che sono The Walking Dead?".

"Sono davvero entusiasta, penso che alla gente piacerà" ha concluso Danai Gurira. Nel frattempo su Everyeye potete vedere il teaser trailer di Dead City, l'altro spin-off di The Walking Dead.