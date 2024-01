Rick e Michonne scendono in guerra nel trailer di The Walking Dead: The Ones Who Live

È uscito il nuovo trailer di The Walking Dead: The Ones Who Live, che segna il ritorno di Michonne e Rick, pronti a scendere in guerra. Qui possiamo trovare la trama dello spinoff della serie tv con Andrew Lincoln e Danai Gurira.

L'ultima serie dell'universo di The Walking Dead, la cui uscita rivelata nel teaser è prevista per il 25 febbraio, è descritta come una "storia d'amore epica tra due personaggi cambiati in un mondo cambiato": due protagonisti separati dalla distanza e da un potere inarrestabile. Nel trailer possiamo vedere Michonne (Danai Gurira) che, alla ricerca di Rick (Andrew Lincoln), attraversa una landa desolata popolata solo da zombie, mentre Rick sta lottando per la sopravvivenza, catturato da una forza militare che sta muovendo guerra sia contro i vivi che i morti. Nel trailer compaiono anche il generale Beale (Terry O'Quinn), Nat (Matthew Jeffers), Jadis (Pollyanna McIntosh) e Thorne (Lesley-Ann Brandt). Uno dei momenti più intensi del trailer è rappresentato dallo scambio tra Beale e Grimes: "Perchè sei qui?" è la domanda che Beale rivolge a Grimes: "Vuoi uccidere o vuoi morire?". La risposta di quest'ultima è eloquente: "Mi guardi negli occhi signore, e me lo dica lei".

Sono passati cinque anni dall'uscita di Lincoln dalla serie: Rick sembrava essere morto in un'esplosione nella nona stagione uscita nel 2018, salvo poi scoprire che era stato tratto in salvo da Jadis. Invece Gurira aveva smesso di comparire durante la decima stagione di The Walking Dead, quando il suo personaggio è partito alla ricerca di Rick, lasciando soli i figli Judith e Rick Jr. The Walking Dead: The Ones Who Live è prodotto da Lincoln, Gurira, Gimple, Denise Huth e Brian Bockrath.