Rick Moranis, arrestato l'aggressore che lo aveva colpito: 'Aveva già sei denunce'

Il video shock in cui Rick Moranis veniva aggredito ha lasciato senza parole tutti i fan dell'attore, famoso per i suoi ruoli in Ghostbusters, in Balle Spaziali e in molti altri film comici. Dopo un mese e mezzo dall'accaduto, la polizia di New York sembra essere venuta a capo dell'indagine.

"La grande attenzione data a questo incidente non ha influito sulla determinazione del sergente Dennis e dell'agente Merlino nel prendere l'assalitore. È stato semplicemente un altro caso in cui i poliziotti di New York si sono presi cura dei loro concittadini. Il sospetto, trentacinquenne, affronta ora la sua settima accusa quest'anno", si legge nel comunicato della NYPD.

Dato che l'attore ha 67 anni, il sospetto Marquis Ventura rischia di essere condannato con tutte le aggravanti del caso. Moranis è infatti considerato un "senior citizien" per la legge americana, per cui con ogni probabilità non verranno fatti sconti all'aggressore.

Per fortuna non ci sono state gravi ripercussioni. L'attore era stato portato in ospedale lamentando dolore alla schiena e al collo, ma le sue condizioni non sono mai state critiche. Ritiratosi ormai da anni dal mondo del cinema, aveva fatto sapere di essere "in forma e grato a tutti per l'interesse e per gli auguri di guarigione ricevuti".

Un finale tutto sommato lieto per una vicenda che ha fatto preoccupare un gran numero di persone. Vi ricordiamo che Morani era apparso insieme a Ryan Reynolds per un simpatico spot pubblicitario.