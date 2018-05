Rick Moranis tornerà brevemente alla recitazione in un episodio di The Golbergs

Rick Moranis farà un breve ritorno alla recitazione quando fornirà la voce per Lord Casco (Dark Helmet), l'ex compagno di stanza del cugino del nipote del fratello del padre di Stella Solitaria (Lone Star), nell'episodio di questa settimana di The Goldbergs.

Rick Moranis canalizzerà nuovamente lo Sforzo (Schwarts) quando farà ritorno all'universo di Balle Spaziali (Spaceballs). Moranis, in pausa dalla recitazione dal 1997, darà voce al suo personaggio di Balle Spaziali Lord Casco (una parodia di Darth Vader) in un episodio della sitcom della ABC The Goldbergs. Gli episodi dello show, che esplora la vita di una famiglia americana borghese negli anni '80, spesso rendono omaggio alla cultura pop di quegli anni; questa settimana è il turno della parodia fantascientifica preferita dai fan di Mel Brooks.

Secondo quanto rivelato dalla ABC, Moranis darà la voce a Lord Casco in una sequenza onirica in cui appare ad Adam. Il creatore di The Goldbergs, Adam F. Goldberg, la cui vita infantile è stata di ispirazione allo show, ha trascorso intere settimane a convincere Moranis. "Credo davvero che Rick Moranis abbia interpretato la più sottovalutata e brillante prestazione comica in qualsiasi film degli anni '80 con Lord Casco", ha detto Adam F. Goldberg in una nota. "Sono sempre stato un fan delle sue opere e sono diventato ossessionato dal fatto di averlo nel mio show. Come bonus aggiuntivo, forse questo ritorno potrebbe far tornare a parlare di Balle spaziali e potrei realizzare il mio sogno di contribuire a creare un sequel!"



In calce potete trovare una breve anteprima della puntata.