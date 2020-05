Rick & Morty 4, tanto acido nella scena in anteprima per il nuovo episodio

È attesa in territorio americano per questa sera l'ottavo episodio della quarta stagione di Rick and Morty, intitolato "The Vat of Acide Episode", di cui Adult Swim ci ha regalato in queste ultime ore una succosa anteprima, pubblicando sul suo canale Youtube un clip che mostra la vasca d'acido titolare.

Quando uscì il trailer della seconda metà della quarta stagione, una delle scene più esilaranti era quando Rick chiedeva a Morty di saltare in una vasca d'acido con lui, e finalmente possiamo vedere il perché di quell'assurdo richiesta. Nel filmato che potete ammirare in alto, Rick and Morty si incontrano con dei loschi figuri alieni in una sorta di fabbrica.



Vanno incontro ai criminali su di un ponte sospeso sopra a delle vasche di acido verdastro, minacciose sotto i piedi dei protagonisti. Uno dei figuri fa notare a Rick "l'interessante scelta per l'incontro". Morty mostra dei cristalli rossi all'intero di una valigetta e uno degli altri personaggi apre un'altra valigetta che contiene però dei cristalli verdi. Li scambiano e Rick e il capo della banda si vantano del fatto che faranno tanti soldi con i rispettivi cristalli, peccato che i cristalli verdi siano finti e i criminali puntano contro nonno e nipote delle armi da fuoco.



Seguono battute esilaranti e poi il capo della banda minaccia: "Sai chi sono io? Anche se mi uccidi sei un uomo morto", e Rick si convince, si rabbuia, prende Morty per la maglietta e si getta insieme a lui dentro la vasca d'acido.



Non finirà certo così, ma già in questo modo è molto divertente.