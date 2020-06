Rick e Morty 4: un finale diviso tra dubbi e incertezze, cosa vedremo nella stagione 5?

Ieri sera oltreoceano è strato trasmesso l'attesissimo finale di stagione di Rick e Morty 4, che come sempre ha entusiasmato il pubblico e al contempo lasciato in sospeso alcune questioni, che potrebbero anticipare gli avvenimenti della quinta stagione. Quali? Scopritele insieme a noi, ma attenzione agli spoiler!

Nell'episodio Star Mort Rickturn of the Jerri abbiamo assistito ad alcune interessanti evoluzioni dei membri della famiglia Smith, che in un senso o in un altro hanno imparato a convivere, ma soprattutto a reagire, con le terrificanti avventure in cui Rick li coinvolge di volta in volta.

Nella 4x10 abbiamo assistito all'arrivo di un'altra Beth, soprannominata Space Beth, che ci riporta indietro alla 3x09 in cui alla madre di Morty viene offerta la possibilità di esplorare gli angoli sconosciuti dello spazio, lasciando un clone dietro di sé, o di rimanere sulla Terra. L'episodio si concluse però in maniera dubbia e senza rivelarne la scelta.

Adesso il passato torna a chiedere il conto, ma a pagarlo sarà Rick: nessuna delle due figlie è infatti certa di essere l'originale e nonno Sanchez "mentirà" dicendo ad entrambe di esserlo. Perché? Perché neanche lui ne è sicuro poiché cancellò la sua memoria non appena la decisione fu presa. Tuttavia sembra che alle due Beth interessi davvero poco quale delle due sia il clone, visto che hanno trovato l'una nell'altra il supporto che il padre non ha mai dato loro.

Similmente anche Morty, Summer e persino Jerri sembrerebbero essere ormai a loro agio con rischi e pericoli mortali e questo è già il secondo episodio in cui dimostrano non solo di sapersela cavare da soli, ma persino di poter salvare Rick da morte certa (o quasi).

Dopo gli ultimi eventi Rick sembra essere rimasto solo e indifeso, ma soprattutto inerme davanti all'evidenza che tutti si sono stancati di lui: in altri finali di stagione lo abbiamo visto in situazioni simili, ma con i successivi episodi l'analisi introspettiva e la successiva ripresa erano state completamente bypassate per riportare il filone narrativo alla realtà e procedere con nuovi folli invenzioni.

Stavolta sarà lo stesso? Non lo sappiamo, ma sicuramente sarebbe una grande scossa per l'intera serie esplorare un percorso del genere e potremmo persino scoprire il destino della madre di Beth, mai rivelato se non nell'episodio sulla salsa Szechuan, storia rivelatasi poi falsa.

Intanto, s'inizia a parlare della 5 stagione di Rick e Morty anche fuori dai portali come il nostro e molto presto ci sarà la maratona di Rick e Morty 4 di Adult Swim, in cui sarà visionabile la seconda metà della stagione.